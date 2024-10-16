Россиянку приговорили к 12,5 года колонии за подготовку диверсии

Белгородский областной суд назначил россиянке наказание в виде 12,5 года лишения свободы за подготовку диверсии на железной дороге. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

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Суд счел доказанной вину злоумышленницы в покушении на диверсию и незаконном обороте взрывных устройств. Кроме того, осужденная должна будет выполнить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Сообщается, что женщина по заданию сотрудников украинских спецслужб нелегально приобрела взрывное устройство и намеревалась совершить подрыв железнодорожных путей.

Ранее Южный окружной военный суд признал виновным в участии в террористической организации и подготовке теракта проживающего в Бердянске (Запорожская область) Дмитрия Кравцова.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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