Россиянку приговорили к 12,5 года колонии за подготовку диверсии

Суд счел доказанной вину злоумышленницы в покушении на диверсию и незаконном обороте взрывных устройств. Кроме того, осужденная должна будет выполнить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Сообщается, что женщина по заданию сотрудников украинских спецслужб нелегально приобрела взрывное устройство и намеревалась совершить подрыв железнодорожных путей.

Ранее Южный окружной военный суд признал виновным в участии в террористической организации и подготовке теракта проживающего в Бердянске (Запорожская область) Дмитрия Кравцова.

