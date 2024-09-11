Россиянка получила условный срок за оставление ребенка в опасности
Суд в Туле признал виновной в оставлении в опасности 25-летнюю местную жительницу, которая оставила коляску с младенцем на парковке многоквартирного дома, находясь под воздействием наркотиков. Россиянке назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно. Об этом сообщила прокуратура региона.
Преступление было совершено в микрорайоне Северная Мыза в июне 2024 года. Будучи в наркотическом опьянении, россиянка оставила без присмотра малолетнего ребенка. Впоследствии младенца обнаружил случайный прохожий, ребенка доставили в больницу.
Отмечается, что осужденная признала вину.
Ранее суд в Сочи признал блогера-сыроеда Максима Лютого виновным по уголовному делу о гибели его сына, мужчину приговорили к восьми годам заключения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России
- Госдума может увеличить срок брака для получения гражданства до четырех лет
- Глава МВД Германии Фезер: ресурсы страны для приема мигрантов почти исчерпаны
- Штурмовой батальон направили в Курскую область из Запорожья
- Россиянка получила условный срок за оставление ребенка в опасности
- Володин: В Госдуме будет расти число депутатов, участвовавших в спецоперации
- Робот-экскурсовод начал работать в Волгоградском областном театре кукол
- Блинкен: США планируют передать Украине средства ПВО в ближайшие недели
- Зеленский заявил об отсутствии подтверждений поставок Ираном ракет в Россию
- Волочкова объяснила решение избавиться от 20 квартир в Астрахани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru