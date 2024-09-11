Россиянка получила условный срок за оставление ребенка в опасности

Преступление было совершено в микрорайоне Северная Мыза в июне 2024 года. Будучи в наркотическом опьянении, россиянка оставила без присмотра малолетнего ребенка. Впоследствии младенца обнаружил случайный прохожий, ребенка доставили в больницу.

Отмечается, что осужденная признала вину.

Ранее суд в Сочи признал блогера-сыроеда Максима Лютого виновным по уголовному делу о гибели его сына, мужчину приговорили к восьми годам заключения.

