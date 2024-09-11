Россиянка получила условный срок за оставление ребенка в опасности

Суд в Туле признал виновной в оставлении в опасности 25-летнюю местную жительницу, которая оставила коляску с младенцем на парковке многоквартирного дома, находясь под воздействием наркотиков. Россиянке назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно. Об этом сообщила прокуратура региона.

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Преступление было совершено в микрорайоне Северная Мыза в июне 2024 года. Будучи в наркотическом опьянении, россиянка оставила без присмотра малолетнего ребенка. Впоследствии младенца обнаружил случайный прохожий, ребенка доставили в больницу.

Отмечается, что осужденная признала вину.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
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