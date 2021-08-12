В ГИБДД напомнили об опасности оставления ребенка в машине
Российская Госавтоинспекция напомнила россиянам об опасности оставления ребенка в салоне автомобиля. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что нельзя оставлять ребенка одного даже на несколько минут, особенно в жаркую погоду. Нахождение ребенка в раскаленном от солнца автомобиле может привести к необратимым последствиям.
В ведомстве заметили, что открытые окна не могут охладить припаркованный автомобиль, а если машина припаркована неправильно, она и вовсе может быть задета другим транспортным средством.
Согласно правилам, ребенка младше 7 лет запрещается оставлять одного в салоне автомобиля, за это грозит административная ответственность в виде штрафа 500 рублей.
Ранее российская Госавтоинспекция напомнила россиянам о штрафах за неправильно установленные номера на автомобили и мотоциклы.
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