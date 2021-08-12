В ГИБДД напомнили об опасности оставления ребенка в машине

В ведомстве заметили, что открытые окна не могут охладить припаркованный автомобиль, а если машина припаркована неправильно, она и вовсе может быть задета другим транспортным средством.

Согласно правилам, ребенка младше 7 лет запрещается оставлять одного в салоне автомобиля, за это грозит административная ответственность в виде штрафа 500 рублей.

Ранее российская Госавтоинспекция напомнила россиянам о штрафах за неправильно установленные номера на автомобили и мотоциклы.

