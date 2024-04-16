Блогеру-сыроеду Лютому дали восемь лет колонии по делу о гибели его сына

Суд в Сочи признал блогера-сыроеда Максима Лютого виновным по уголовному делу о гибели его сына, мужчину приговорили к восьми годам заключения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Отмечается, что Лазаревский районный суд признал Лютого виновным в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.

«По совокупности совершенных преступлений окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима и со штрафом в размере 100 тыс. рублей», — указали в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Лютому предъявили обвинение после смерти его месячного сына от истощения. По данным правоохранителей, мужчина проводил систематические суточные голодания ребенка и обливал его холодной водой. Психолого-психиатрическая экспертиза признала Лютого вменяемым.

В сентябре прошлого года мать погибшего младенца Оксану Миронову признали виновной в оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию и приговорили к исправительным работам на срок 2 года, пишет RT.

