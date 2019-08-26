Россиянка погибла во время восхождения на Фудзи
Гражданка России Анна Дубровина погибла при восхождении на японский действующий вулкан Фудзи. Об этом сообщает агентства Kyodo, подчёркивая, что нашей соотечественнице было 29 лет. Предположительно, на россиянку мог упасть камень или осколок горной породы. Сейчас сотрудники японских правоохранительных органов проверяют эту версию, обследуя горную тропу и её окрестности, отмечает РИА ФАН.
Добавим, высота Фудзи составляет 3776 метров. Несмотря на то, что вулкан действующий, он является одним из самых популярных мест в Японии среди иностранных туристов. Каждый год в сезон восхождения, который длится с июля до середины сентября, на него поднимаются десятки тысяч местных жителей и иностранцев.
Ранее НСН писала, что 12-летняя россиянка, пострадавшая в результате инцидента в бассейне турецкого отеля, находится в крайне тяжелом состоянии. Такое заключение сделали российские врачи, прилетевшие на осмотр девочки в Турцию. Медики считают эвакуацию девочки на родину опасной для ее жизни. С момента происшествия ребенок находится в коме.
Согласно поставленному диагнозу, у девочки серьезны повреждения головного мозга и легких. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призвала турецких коллег оказать реальную помощь пострадавшей девочке, отмечает RT.
Инцидент произошел в турецком Бодруме 20 августа. Девочка нырнула в бассейн, где ее руку засосало в устройство, которое обеспечивает циркуляцию воды.
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