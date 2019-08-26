Россиянка погибла во время восхождения на Фудзи

Гражданка России Анна Дубровина погибла при восхождении на японский действующий вулкан Фудзи. Об этом сообщает агентства Kyodo, подчёркивая, что нашей соотечественнице было 29 лет. Предположительно, на россиянку мог упасть камень или осколок горной породы. Сейчас сотрудники японских правоохранительных органов проверяют эту версию, обследуя горную тропу и её окрестности, отмечает РИА ФАН.

Добавим, высота Фудзи составляет 3776 метров. Несмотря на то, что вулкан действующий, он является одним из самых популярных мест в Японии среди иностранных туристов. Каждый год в сезон восхождения, который длится с июля до середины сентября, на него поднимаются десятки тысяч местных жителей и иностранцев.