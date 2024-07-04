Россиянка погибла в Таиланде после ссоры с мужем

Согласно данным, тело 44-летней женщины нашли после ссоры с мужем. По словам очевидцев, скандал возник из-за того, что мужчина запретил жене употреблять каннабис.

Подчеркивается, что в рамках расследования проведут судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти.

Ранее в Паттайе сотрудники правоохранительных органов задержали живущего в городе гражданина Великобритании. Британца обвиняют в нападении на россиянина, передает «Радиоточка НСН».

