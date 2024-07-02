Более 100 человек погибли во время давки на религиозном фестивале в Индии

Жертвами давки, возникшей во вторник на религиозном мероприятии в Индии стали не менее 107 человек. Об этом со ссылкой на полицию сообщает Hindustan Times.

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Уточняется, что инцидент произошёл в городе Хатрас штата Уттар-Прадеш. Один из пострадавших рассказал, что давка возникла после обращения религиозного проповедника Бхоле Бабы, когда присутствующие стали расходиться.

«Собралась огромная толпа последователей. Выхода не было, все повалились друг на друга, и началась давка... Многие потеряли сознание, а другие умерли», — цитирует газета мужчину.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх поручил провести расследование и установить причины инцидента.

Ранее в южнокорейском Сеуле в давке погибли 158 человек, ещё 196 человек получили травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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