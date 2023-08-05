Россиянка погибла в результате схода оползня в Грузии

Гражданка России Ксения Тричева погибла в результате схода оползня на грузинском горном курорте Шови, ее тело найдено. Об этом сообщила Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.

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Отмечается, что одна из близких подруг Тричевой опознала ее тело.

Ранее МВД Грузии сообщило, что на месте схода оползня обнаружены тела 16 погибших. МЧС Грузии отмечало, что установлены личности семи погибших, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Асланов
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