В Словении три человека погибли из-за оползней

Как отмечается, среди жертв разгула стихии двое - иностранные туристы.

Непогода привела к отключению электричества в 16 тысячах домов в республике. При этом некоторые населенные пункты оказались полностью отрезаны от транспортного сообщения и связи.

По данным синоптиков, дожди в Словении в ближайшие дни не прекратятся. Для помощи пострадавшим местные власти задействовали военных.

Ранее число погибших при оползне в горах Грузии увеличилось до 11 человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

