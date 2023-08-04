В Словении три человека погибли из-за оползней
В Словении три человека погибли за последние сутки в результате оползней и наводнений, которые были вызваны сильными дождями, сообщает агентство Франс Пресс.
Как отмечается, среди жертв разгула стихии двое - иностранные туристы.
Непогода привела к отключению электричества в 16 тысячах домов в республике. При этом некоторые населенные пункты оказались полностью отрезаны от транспортного сообщения и связи.
По данным синоптиков, дожди в Словении в ближайшие дни не прекратятся. Для помощи пострадавшим местные власти задействовали военных.
Ранее число погибших при оползне в горах Грузии увеличилось до 11 человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru