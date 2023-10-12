Правоохранители задержали подростков, помогавших воровать деньги у пенсионеров
Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих 17-летних курьеров из Владивостока, помогавших мошенникам украсть у пенсионеров не менее 1,5 млн рублей. В отношении них возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.
Отмечается, что сейчас злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. Следствие полагает, что они откликнулись на предложение о незаконном заработке, размещенном в одном из мессенджеров. Несовершеннолетние совместно выполняли работу за процент от суммы, получаемой аферистами от пожилых людей. Всего были обмануты четверо пенсионеров из поселка Трудовое и города Арсеньева (Приморский край).
Пожилым людям поступали звонки якобы от родственников, попавших в ДТП, после чего в разговор вступали лжесиловики, убеждавшие пенсионеров перечислить деньги. Жертвы злоумышленников заворачивали денежные средства с простынку и полотенце и выносили их курьерам.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте на 25% количества преступлений в отношении пожилых россиян, которым способствует доступ мошенников к их личным данным. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru