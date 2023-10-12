Правоохранители задержали подростков, помогавших воровать деньги у пенсионеров

Отмечается, что сейчас злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. Следствие полагает, что они откликнулись на предложение о незаконном заработке, размещенном в одном из мессенджеров. Несовершеннолетние совместно выполняли работу за процент от суммы, получаемой аферистами от пожилых людей. Всего были обмануты четверо пенсионеров из поселка Трудовое и города Арсеньева (Приморский край).

Пожилым людям поступали звонки якобы от родственников, попавших в ДТП, после чего в разговор вступали лжесиловики, убеждавшие пенсионеров перечислить деньги. Жертвы злоумышленников заворачивали денежные средства с простынку и полотенце и выносили их курьерам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте на 25% количества преступлений в отношении пожилых россиян, которым способствует доступ мошенников к их личным данным. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

