Россиянку приговорили к 450 часам работ за осквернение Вечного огня в Сочи
Выбросившую четыре мусорных пакета в Вечный огонь в Сочи жительницу Ростовской области приговорили к 450 часам обязательных работ. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Отмечается, что осужденная целиком признала вину. Судом установлено, что злоумышленница находилась под воздействием наркотиков и алкоголя. Из-за ее действий была повреждена мемориальная звезда (на ней налипли частицы пепла и пластика), а также засорилась газовая форсунка. Материальный ущерб был оценен в 56 тысяч рублей.
Ранее нетрезвый житель Пскова приготовил пищу на Вечном огне в Сквере павших борцов в историческом центре города.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru