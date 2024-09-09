Россиянку приговорили к 450 часам работ за осквернение Вечного огня в Сочи

Выбросившую четыре мусорных пакета в Вечный огонь в Сочи жительницу Ростовской области приговорили к 450 часам обязательных работ. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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Отмечается, что осужденная целиком признала вину. Судом установлено, что злоумышленница находилась под воздействием наркотиков и алкоголя. Из-за ее действий была повреждена мемориальная звезда (на ней налипли частицы пепла и пластика), а также засорилась газовая форсунка. Материальный ущерб был оценен в 56 тысяч рублей.

Ранее нетрезвый житель Пскова приготовил пищу на Вечном огне в Сквере павших борцов в историческом центре города.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ПриговорСудСочиПроисшествияПреступленияВечный Огонь

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