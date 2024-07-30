Неизвестный мужчина прикурил сигарету от Вечного огня в Ревде
30 июля 202419:35
Неизвестный прикурил сигарету от Вечного огня в городе Ревде (Свердловская область). Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.
Под контролем прокуратуры начата доследственная проверка по факту осквернения символа воинской славы. Обстоятельства инцидента и личность злоумышленника устанавливаются.
Ранее в городе Рузе Московской области местная жительница пожарила сосиски на Вечном огне.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru