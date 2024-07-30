Неизвестный мужчина прикурил сигарету от Вечного огня в Ревде

Неизвестный прикурил сигарету от Вечного огня в городе Ревде (Свердловская область). Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Двое юношей пожарили мясо на Вечном огне в Ленинградской области

Под контролем прокуратуры начата доследственная проверка по факту осквернения символа воинской славы. Обстоятельства инцидента и личность злоумышленника устанавливаются.

Ранее в городе Рузе Московской области местная жительница пожарила сосиски на Вечном огне.

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Фото: 34.мвд.рф
ТЕГИ:ПрокуратураПроисшествияСвердловская ОбластьВечный Огонь

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