В Пскове задержан мужчина, готовивший еду на Вечном огне
Нетрезвый житель Пскова приготовил пищу на Вечном огне в Сквере павших борцов в историческом центре города, против мужчины возбудили уголовное дело. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Псковской области.
Отмечается, что правоохранители возбудили дело по статье об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенных публично. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
«Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение... и решен вопрос об избрании меры пресечения», — подчеркнули в СК.
Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела в отношении девушки, жарившей сосиски на Вечном огне в подмосковной Рузе, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru