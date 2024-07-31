В Пскове задержан мужчина, готовивший еду на Вечном огне

Нетрезвый житель Пскова приготовил пищу на Вечном огне в Сквере павших борцов в историческом центре города, против мужчины возбудили уголовное дело. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Псковской области.

Неизвестный мужчина прикурил сигарету от Вечного огня в Ревде

Отмечается, что правоохранители возбудили дело по статье об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенных публично. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

«Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение... и решен вопрос об избрании меры пресечения», — подчеркнули в СК.

Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела в отношении девушки, жарившей сосиски на Вечном огне в подмосковной Рузе, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Вечный ОгоньСледственный КомитетПсков

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