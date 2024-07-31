В Пскове задержан мужчина, готовивший еду на Вечном огне

Отмечается, что правоохранители возбудили дело по статье об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенных публично. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

«Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение... и решен вопрос об избрании меры пресечения», — подчеркнули в СК.

Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела в отношении девушки, жарившей сосиски на Вечном огне в подмосковной Рузе, напоминает RT.

