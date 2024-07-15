Россиянка избила и ограбила ребенка в Ленинградской области

Жительница Светогорска (Ленинградская область) избила десятилетнего ребенка на детской площадке и отобрала у него самокат стоимостью 4500 рублей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Отмечается, что инцидент произошел 14 июля. У пострадавшего ребенка несколько ушибов, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Злоумышленница задержана, против нее возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее Преображенский суд Москвы признал мужчину, который выгнал из вагона метро девушку с короткой стрижкой, виновным по статье КоАП РФ «мелкое хулиганство».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПроисшествияДетиЛенинградская ОбластьОграбление

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