Россиянка избила и ограбила ребенка в Ленинградской области
15 июля 202411:50
Жительница Светогорска (Ленинградская область) избила десятилетнего ребенка на детской площадке и отобрала у него самокат стоимостью 4500 рублей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что инцидент произошел 14 июля. У пострадавшего ребенка несколько ушибов, сообщил знакомый с ситуацией источник.
Злоумышленница задержана, против нее возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Ранее Преображенский суд Москвы признал мужчину, который выгнал из вагона метро девушку с короткой стрижкой, виновным по статье КоАП РФ «мелкое хулиганство».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru