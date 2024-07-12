Суд в Москве оштрафовал мужчину, выгнавшего девушку из метро из-за прически

Преображенский суд Москвы признал мужчину, который выгнал из вагона метро девушку с короткой стрижкой, виновным по статье КоАП РФ «мелкое хулиганство», сообщает РИА Новости.

Снявшие скальп с прохожего в Московской области получили по 3,5 года колонии

Отмечается, что Владимир Сафонов из-за короткой стрижки принял девушку за мужчину. Он преследовал её и её друга через весь вагон, нецензурно выражался в их адрес и угрожал.

По решению суда, хулигану был назначен административный штраф в размере тысячи рублей.

Ранее трое жителей Дагестана, которые жестоко избили москвича в метро, получили реальные сроки - 12, 11, и 8,5 лет колонии, соответственно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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