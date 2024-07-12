Суд в Москве оштрафовал мужчину, выгнавшего девушку из метро из-за прически
Преображенский суд Москвы признал мужчину, который выгнал из вагона метро девушку с короткой стрижкой, виновным по статье КоАП РФ «мелкое хулиганство», сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Владимир Сафонов из-за короткой стрижки принял девушку за мужчину. Он преследовал её и её друга через весь вагон, нецензурно выражался в их адрес и угрожал.
По решению суда, хулигану был назначен административный штраф в размере тысячи рублей.
Ранее трое жителей Дагестана, которые жестоко избили москвича в метро, получили реальные сроки - 12, 11, и 8,5 лет колонии, соответственно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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