Снявшие скальп с прохожего в Московской области получили по 3,5 года колонии

Старший помощник руководителя главного Следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий заявила, что хулиганы, которые сняли скальп с прохожего, получили по 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает РИА Новости.

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Инцидент произошёл в Электростали 9 июля 2023 года. Хулиганы пристали к 19-летнему прохожему с окрашенными волосами, порезали его ножом и отрезали скальп. После задержания они объяснили свои действия тем, что были пьяны.

Собутыльников обвинили в причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Суд приговорил их к лишению свободы на срок три года и шесть месяцев.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее в Санкт-Петербурге были задержаны двое треш-блогеров, нападавших на прохожих и снимавших это на камеру для публикации видео в интернете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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