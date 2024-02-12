Снявшие скальп с прохожего в Московской области получили по 3,5 года колонии

Инцидент произошёл в Электростали 9 июля 2023 года. Хулиганы пристали к 19-летнему прохожему с окрашенными волосами, порезали его ножом и отрезали скальп. После задержания они объяснили свои действия тем, что были пьяны.

Собутыльников обвинили в причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Суд приговорил их к лишению свободы на срок три года и шесть месяцев.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее в Санкт-Петербурге были задержаны двое треш-блогеров, нападавших на прохожих и снимавших это на камеру для публикации видео в интернете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

