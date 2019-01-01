Россиянину грозит до 10 лет тюрьмы за домогательства в самолете

Гражданину России и Соединенных Штатов Георгию Серегину грозит до десяти лет лишения свободы из-за домогательств к спящей пассажирке на борту самолета, сообщает The Washington Post.

По словам пострадавшей 19-летней девушки, 47-летний Серегин прикасался к ее половым органам, пока она спала. Инцидент случился 27 июля 2019 года на борту самолета авиакомпании United Airlines, летевшего из Токио в Вашингтон. По прибытии в аэропорт гражданина РФ и США допросил сотрудник ФБР, пишет «Свободная пресса».

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов посоветовал россиянкам отдыхать в Сирии и Ливане, чтобы избежать домогательств. В свою очередь, председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин в эфире НСН посоветовал парламентарию заняться развитием отечественных курортов вместо громких заявлений.

