Милонов призвал российских женщин отдыхать в Сирии

Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал российским женщинам выбирать для отдыха Сирию или Ливан. По его словам, в этих странах к представительницам прекрасного пола относятся уважительно и «никто не подойдет с похабным предложением». Так российский парламентарий прокомментировал случаи домогательств к женщинам на популярных курортах, пишут «Известия».

«Есть другие страны, где культура отношения к женщине в разы более уважительные. Например, надо ездить в Ливан отдыхать, в Сирию ездить отдыхать. Там никто вас никогда пальцем не тронет, никто не подойдет близко с похабным предложением», — цитирует РИА ФАН Милонова.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин прокомментировал рейтинг городов британского журнала The Economist, в котором сирийский Дамаск назван самым дешевым для проживания.