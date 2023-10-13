Россиянина задержали за сбыт наркотиков по заданию с Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Хакасии 21-летнего москвича, намеревавшегося сбыть в регионе наркотики по заданию интернет-магазина из Украины. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ведомства.
Отмечается, что силовики изъяли у молодого человека 500 граммов мефедрона. Злоумышленник планировал обустроить тайники для закладок наркотических средств.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков. Сейчас правоохранители уточняют имена его сообщников.
Ранее жительницу Алтайского края, искавшую украинским террористам исполнителей поджогов зданий, приговорили к 4 годам колонии общего режима. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru