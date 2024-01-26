Россиянина задержали за интимную переписку с 12-летней девочкой

В Петербурге 24-летнего местного жителя задержали за растление 12-летней девочки. Об этом пишет издание «Фонтанка».

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Полицейские выяснили, что в 2022 году он несколько месяцев писал школьнице в социальной сети «ВКонтакте» под псевдонимом, и просил выслать ему интимные фото ребенка. Полиция впоследствии выяснила, кто скрывается за аккаунтом. Выяснилось, что это была не единственная девочка, которую мужчина выводил на интимные темы.

Сейчас мужчина задержан, силовики изучают его телефон. Он также имеет судимость за разбой.

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ФОТО: РИА Новости
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