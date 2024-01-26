В Москве россиянина арестовали за сотрудничество с иностранной организацией
Мещанский суд Москвы отправил под стражу гражданина России Шатресову Д.А., которому предъявили обвинение в сотрудничестве с иностранной организацией, сообщает ТАСС.
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил россиянина в СИЗО.
Уточняется, что мужчина обвиняется по статье о конфиденциальном сотрудничестве с международной либо иностранной организацией, чья деятельность «заведомо направленна против безопасности России», ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Прочие подробности уголовного дела не разглашаются.
Ранее в Хабаровске был задержан местный житель, сотрудничавший с Главным управлением разведки Украины и планировавший убийство российских военнослужащих, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru