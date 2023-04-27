Россиянина Расулова арестовали по делу о госизмене
Московский Лефортовский суд арестовал россиянина по фамилии Расулов, которого подозревают в государственной измене (статья 275 УК РФ). Об этом сообщило издание «Интерфакс».
Сообщается, что о заключении Расулова под стражу ходатайствовал следователь ФСБ.
Арестованный россиянин подозревается в передаче иностранному государству данных, составляющих гостайну.
Судебное заседание состоялось в закрытом режиме. Это связано с грифом «секретно» на материалах дела. Подробности дела также не разглашаются.
Расулов был задержан сотрудниками ФСБ 27 апреля.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Белгородской области 20-летнего жителя Твери, который намеревался выехать на территорию Украины и воевать против Вооруженных сил России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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