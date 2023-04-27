Россиянина Расулова арестовали по делу о госизмене

Сообщается, что о заключении Расулова под стражу ходатайствовал следователь ФСБ.

Арестованный россиянин подозревается в передаче иностранному государству данных, составляющих гостайну.

Судебное заседание состоялось в закрытом режиме. Это связано с грифом «секретно» на материалах дела. Подробности дела также не разглашаются.

Расулов был задержан сотрудниками ФСБ 27 апреля.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Белгородской области 20-летнего жителя Твери, который намеревался выехать на территорию Украины и воевать против Вооруженных сил России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

