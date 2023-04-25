ФСБ попросила суд арестовать россиянина Довганя по статье о госизмене
25 апреля 202319:28
Федеральная служба безопасности обратилась в Лефортовский суд с ходатайством об аресте россиянина Довгань за госизмену, сообщает РИА Новости.
Агентство ссылается на суд, который, в свою очередь, не раскрыл детали по поводу фигуранта и самого дела.
Ранее южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал ефрейтора Илью Трачука виновным по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне. По решению суда, мужчину лишили воинских званий и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
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25 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru