ФСБ попросила суд арестовать россиянина Довганя по статье о госизмене

Федеральная служба безопасности обратилась в Лефортовский суд с ходатайством об аресте россиянина Довгань за госизмену, сообщает РИА Новости.

ФСБ обвинила сотрудника московского оружейного завода в госизмене

Агентство ссылается на суд, который, в свою очередь, не раскрыл детали по поводу фигуранта и самого дела.

Ранее южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал ефрейтора Илью Трачука виновным по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне. По решению суда, мужчину лишили воинских званий и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ГосизменаСуды

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