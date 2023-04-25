ФСБ попросила суд арестовать россиянина Довганя по статье о госизмене

Агентство ссылается на суд, который, в свою очередь, не раскрыл детали по поводу фигуранта и самого дела.

Ранее южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал ефрейтора Илью Трачука виновным по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне. По решению суда, мужчину лишили воинских званий и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

