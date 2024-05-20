Россиянина приговорили к 16 годам колонии за убийство сожительницы

Судом и следствием установлено, что преступление было совершено в августе 2022 года. По выходе из колонии злоумышленник направился в дом к своей жертве для выяснения отношений. Он проник в дом своей знакомой, которая на тот момент спала, и нанес ей несколько ударов. После этого осужденный насильно посадил женщину в автомобиль и отвез на дачу знакомого, где избил и оставил в подвале. Через несколько часов жертва попросила воды, после этого убийца облил ее из канистры бензином. Он обнаружил женщину мертвой на следующий день.

Когда через несколько часов женщина попросила воды, мужчина облил ее бензином из канистры. На следующий день он нашел экс-сожительницу без признаков жизни.

Суд счел доказанным вину рецидивиста в незаконном проникновении в жилище, похищении человека, совершенном с применением насилия, и убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Ранее московский Симоновский районный суд признал виновным москвича Игоря Молчанова в убийстве жены и незаконном хранении наркотиков и приговорил его к 13 годам и шести месяцам лишения свободы.

