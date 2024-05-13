Москвича приговорили к 13 с половиной годам колонии за убийство жены

Следствием и судом установлено, что в ходе ссоры с 23-летней женой в декабре 2022 года осужденный нанес супруге более ста ударов кухонным ножом. Тело девушки было впоследствии найдено отцом погибшей. Во время осмотра квартиры правоохранители обнаружили принадлежавший злоумышленнику мефедрон.

После убийства Молчанов сбежал в Турцию, где был задержан в феврале 2023 года и экстрадирован в Москву.

Ранее суд присяжных признал бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева виновным в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой.

