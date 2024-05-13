Москвича приговорили к 13 с половиной годам колонии за убийство жены

Московский Симоновский районный суд признал виновным москвича Игоря Молчанова в убийстве жены и незаконном хранении наркотиков и приговорил его к 13 годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказания 25-летний мужчина будет в колонии строгого режима. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру города Москвы.

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Следствием и судом установлено, что в ходе ссоры с 23-летней женой в декабре 2022 года осужденный нанес супруге более ста ударов кухонным ножом. Тело девушки было впоследствии найдено отцом погибшей. Во время осмотра квартиры правоохранители обнаружили принадлежавший злоумышленнику мефедрон.

После убийства Молчанов сбежал в Турцию, где был задержан в феврале 2023 года и экстрадирован в Москву.

Ранее суд присяжных признал бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева виновным в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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