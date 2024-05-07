Антонину Мартынову приговорили к 9 годам колонии за покушение на убийство дочери

Новгородский областной суд приговорил Антонину Мартынову, жену главреда издания «Новая газета — Европа» (организация признана нежелательной в России) Кирилла Мартынова (признан в РФ иноагентом), к 9 годам колонии за покушение на убийство дочери, сообщает РИА Новости.

Рассмотрение дела была возобновлено в апреле 2024 года. С июля 2008 года Антонина Мартынова находилась в федеральном розыске. Женщину удалось задержать в марте 2024 года в Ставропольском крае.

По версии следствия, в 2007 году в Новгороде она умышленно столкнула с лестницы свою двухлетнюю дочь. Ребенок сломал челюсть и получил травму головы.

Одиннадцатилетний мальчик, выступая на суде свидетелем, сообщил, что женщина толкнула дочь умышленно. Сама Мартынова отрицала свою причастность. Однако в 2008 году суд присяжных признал ее виновной, напоминает «Радиоточка НСН».

