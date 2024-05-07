Антонину Мартынову приговорили к 9 годам колонии за покушение на убийство дочери
Новгородский областной суд приговорил Антонину Мартынову, жену главреда издания «Новая газета — Европа» (организация признана нежелательной в России) Кирилла Мартынова (признан в РФ иноагентом), к 9 годам колонии за покушение на убийство дочери, сообщает РИА Новости.
Рассмотрение дела была возобновлено в апреле 2024 года. С июля 2008 года Антонина Мартынова находилась в федеральном розыске. Женщину удалось задержать в марте 2024 года в Ставропольском крае.
По версии следствия, в 2007 году в Новгороде она умышленно столкнула с лестницы свою двухлетнюю дочь. Ребенок сломал челюсть и получил травму головы.
Одиннадцатилетний мальчик, выступая на суде свидетелем, сообщил, что женщина толкнула дочь умышленно. Сама Мартынова отрицала свою причастность. Однако в 2008 году суд присяжных признал ее виновной, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО сбила над Белгородской областью очередной украинский беспилотник
- Умер американский джазовый музыкант Билл Холман
- Петиция с просьбой о вводе войск Запада появилась на сайте президента Украины
- Перестрелка произошла между пограничниками Киргизии и жителями Таджикистана
- Антонину Мартынову приговорили к 9 годам колонии за покушение на убийство дочери
- Стоимость косметики выросла на 13% с начала года
- В Бразилии за неуплату алиментов арестовали чемпиона России по футболу
- Украинская певица Савраненко упала на генеральной репетиции «Евровидения»
- Белоруссия проведет проверку с носителями тактического ядерного оружия
- Сандра Буллок и Киану Ривз заявили о желании снова сняться в одном фильме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru