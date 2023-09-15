Россиянина приговорили к 12,5 года колонии за контрабанду в США изделий для ракет
Тверской областной суд приговорил россиянина Сергея Кабанова, организовавшего контрабандный канал поставки в США изделий военного назначения, к 12,5 года заключения. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Суд признал мужчину виновным в государственной измене. Отмечается, что россиянин организовал контрабандный канал по заданию американских спецслужб.
«Кабанов С.С. приговорен к 12 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
По данным спецслужбы, осужденный отправлял используемые в российской ракетной технике изделия для фирмы Victory Procurement Services, подконтрольной Пентагону. Также мужчина перевозил технику транзитом через территорию Латвии, пишет RT. Правоохранители ликвидировали контрабандный канал передачи.
Ранее Ростовский областной суд приговорил гражданина РФ и Украины Владислава Пономарева к 12 годам колонии по обвинению в шпионаже. По данным ФСБ, украинские спецслужбы привлекли мужчину к сотрудничеству, и Пономарев передавал Киеву информацию о дислокации и перемещениях российских сил, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru