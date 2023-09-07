ФСБ задержала контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти для военной авиации
ФСБ пресекла деятельность группы контрабандистов, незаконно поставлявших продукцию военного назначения и запчасти к боевой авиатехнике в страны Западной Европы. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Всем фигурантам ... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указали в ведомстве.
По данным ФСБ, злоумышленники покупали и ремонтировали в РФ узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, далее запчасти передавали зарубежным заказчикам, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины. У фигурантов изъяли более 100 изделий для военной авиации, 117 тысяч долларов, 59 тысяч евро. Правоохранители также получили документальные подтверждения об участии злоумышленников в ремонтно-восстановительных работах в отношении комплектующих к украинским военным воздушным судам.
Против задержанных возбудили уголовное дело о контрабанде иной военной техники организованной группой.
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