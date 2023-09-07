ФСБ задержала контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти для военной авиации

«Всем фигурантам ... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указали в ведомстве.

По данным ФСБ, злоумышленники покупали и ремонтировали в РФ узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, далее запчасти передавали зарубежным заказчикам, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины. У фигурантов изъяли более 100 изделий для военной авиации, 117 тысяч долларов, 59 тысяч евро. Правоохранители также получили документальные подтверждения об участии злоумышленников в ремонтно-восстановительных работах в отношении комплектующих к украинским военным воздушным судам.

Против задержанных возбудили уголовное дело о контрабанде иной военной техники организованной группой.

