Мужчину и двух подростков заподозрили в подготовке теракта в Ростовской области
Сотрудники ФСБ РФ задержали молодого мужчину и двух несовершеннолетних, которых заподозрили в подготовке теракта на железной дороге в Ростовской области по заданию украинских кураторов, сообщили в Следственном комитете России, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что трое местных жителей за деньги намеривались вскрыть релейный и батарейный шкафы на станции «Шахтная-Горная» и поджечь их. В настоящее время судом решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Возбуждено уголовное дело.
Ранее ФСБ задержала в Кузбассе подозреваемого в подготовке диверсий на Транссибе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru