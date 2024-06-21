Мужчину и двух подростков заподозрили в подготовке теракта в Ростовской области

В ведомстве уточнили, что трое местных жителей за деньги намеривались вскрыть релейный и батарейный шкафы на станции «Шахтная-Горная» и поджечь их. В настоящее время судом решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ задержала в Кузбассе подозреваемого в подготовке диверсий на Транссибе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

