Мужчину и двух подростков заподозрили в подготовке теракта в Ростовской области

Сотрудники ФСБ РФ задержали молодого мужчину и двух несовершеннолетних, которых заподозрили в подготовке теракта на железной дороге в Ростовской области по заданию украинских кураторов, сообщили в Следственном комитете России, передает ТАСС.

Петербургский суд приговорил к воспитательной колонии за теракт двоих подростков

В ведомстве уточнили, что трое местных жителей за деньги намеривались вскрыть релейный и батарейный шкафы на станции «Шахтная-Горная» и поджечь их. В настоящее время судом решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ задержала в Кузбассе подозреваемого в подготовке диверсий на Транссибе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
ТЕГИ:СКРФСБТерактРостовская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры