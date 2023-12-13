Россиянина приговорили к 12 годам лишения свободы за поджог здания УФСБ
Суд города Усинска (Ресублика Коми) приговорил 30-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы за поджог здания УФСБ. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Мужчину признали виновных в совершении террористического акта. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.
Следствие установило, что злоумышленник, будучи нетрезвым, метнул самодельные зажигательные изделия с легковоспламеняющейся жидкостью в административное здание 11 мая. В результате произошедшего пострадали окно и стена строения. После случившегося фигуранта удалось задержать.
Ранее жителя Калининградской области, который по заданию Киева искал исполнителей для поджогов в 15 российских регионах, задержали за госизмену.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru