Россиянина осудили на семь лет за призывы к экстремизму

Отмечается, что удалось доказать вину Бешукова в публичном оправдании или пропаганде терроризма, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Установлено, что осужденный опубликовал в своем аккаунте в соцсетях видео и комментарии, в которых оправдывал терроризм и призывал к экстремистской деятельности, в марте 2021 года. Кроме того, 29 марта того же года у него было найдено исправное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Ранее ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене, по данным правоохранителей, мужчина перевел личную криптовалюту на нужды ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

