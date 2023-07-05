Россиянина осудили на семь лет за призывы к экстремизму

Жителя Майкопа Эдуарда Бешукова приговорили за призывы к экстремизму к семи годам колонии общего режима. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Сотрудничавшего с разведкой Украины жителя ЛНР посадили на 14 лет

Отмечается, что удалось доказать вину Бешукова в публичном оправдании или пропаганде терроризма, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Установлено, что осужденный опубликовал в своем аккаунте в соцсетях видео и комментарии, в которых оправдывал терроризм и призывал к экстремистской деятельности, в марте 2021 года. Кроме того, 29 марта того же года у него было найдено исправное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Ранее ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене, по данным правоохранителей, мужчина перевел личную криптовалюту на нужды ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеСудЭкстремизм

Горячие новости

Все новости

партнеры