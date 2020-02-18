Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере

Японские власти уточнили, что новый китайский коронавирус был диагностирован лишь у одного гражданина Российской Федерации на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине у берегов Японии. Об этом 18 февраля сообщает посольство РФ в Токио.

«Японская сторона уточнила информацию об инфицированных россиянах - пассажирах Diamond Princess. Согласно полученным нами пояснениям, вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие COVID-19 по состоянию на 17 февраля», - говорится в сообщении на официальной странице посольства в Facebook.

Уточняется, что россиянин находится в специализированном медицинском учреждении префектуры Аити, а его жена, которую объявили зараженной ранее, была направлена в больницу в префектуре Канагава.

18 февраля японский Минздрав заявил, что на борту круизного лайнера Diamond Princess коронавирус обнаружен еще у 88 пассажиров. Общее число зараженных составило 542 человека.

Ранее в эфире НСН дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин не исключил, что официальные данные властей КНР по коронавирусу могут быть неточными. «Что касается китайской статистики, я не исключаю, что она неправильная, потому что китайцы любят мухлевать со статистикой, у них такое бывает. Но я бы сказал, что в данных условиях, если они нам немного подвирают, это, может быть, и правильно – с точки зрения нераспространения паники населения. Как мне рассказывают люди, которые имеют связь с Китаем, там в некоторых городах страны карантин тотальный. Не то что нельзя выходить на улицу – по улицам ездят машины, которые льют какие-то химикаты. Ходить после этого какое-то время там невозможно – всё жжёт», - отметил дипломат.

