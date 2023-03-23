СМИ: задержанный в Италии сын российского губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста

По его данным, задержанный в Италии по международному ордеру россиянин сбежал со съёмной квартиры в Милане, срезав контролирующий местонахождение электронный браслет.

Полиция ведёт поиски Усса-младшего.

Ранее итальянский суд одобрил экстрадицию Артёма Усса в США, где он обвиняется в обходе санкций и отмывании денег, пишут «Известия».