СМИ: задержанный в Италии сын российского губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса, российский предприниматель Артём Усс, покинул место, где находился под домашним арестом, сообщает агентство ANSA.

В США обвинили сына красноярского губернатора в нарушении санкций

По его данным, задержанный в Италии по международному ордеру россиянин сбежал со съёмной квартиры в Милане, срезав контролирующий местонахождение электронный браслет.

Полиция ведёт поиски Усса-младшего.

Ранее итальянский суд одобрил экстрадицию Артёма Усса в США, где он обвиняется в обходе санкций и отмывании денег, пишут «Известия».

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ТЕГИ:РоссиянеЭкстрадицияИталияПобегДомашний Арест

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