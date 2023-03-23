СМИ: задержанный в Италии сын российского губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста
Сын губернатора Красноярского края Александра Усса, российский предприниматель Артём Усс, покинул место, где находился под домашним арестом, сообщает агентство ANSA.
По его данным, задержанный в Италии по международному ордеру россиянин сбежал со съёмной квартиры в Милане, срезав контролирующий местонахождение электронный браслет.
Полиция ведёт поиски Усса-младшего.
Ранее итальянский суд одобрил экстрадицию Артёма Усса в США, где он обвиняется в обходе санкций и отмывании денег, пишут «Известия».
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