Россиянин с подозрением на COVID-19 погиб при попытке побега

В Якутиии мужчина, который был помещен в обсерватор в связи с подозрением на коронавирус, погиб при попытке сбежать из учреждения. Об этом в соцсетях рассказал глава Вилюйского улуса Семен Винокуров.



Отмечается, что это была уже третья, но последняя попытка 52-летнего пациента попасть на улицу. Мужчина погиб, сорвавшись с третьего этажа.