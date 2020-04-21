Россиянин с подозрением на COVID-19 погиб при попытке побега
В Якутиии мужчина, который был помещен в обсерватор в связи с подозрением на коронавирус, погиб при попытке сбежать из учреждения. Об этом в соцсетях рассказал глава Вилюйского улуса Семен Винокуров.
Отмечается, что это была уже третья, но последняя попытка 52-летнего пациента попасть на улицу. Мужчина погиб, сорвавшись с третьего этажа.
Чиновник посетовал, что в последнее время в район прибывает множество студентов и вахтовиков, некоторые пренебрегают мерами безопасности и отказываются самоизолироваться.
Тем временем в Москве получили распространение поддельные справки с работы, которые дают право передвигаться по столице в условиях самоизоляции.
Так на днях полицейские задержали выходца из Центральной Азии, который предъявил им фальшивую справку, якобы выданную ГБУ города Москвы «Жилищник района Ломоносовский», передает телеканал «360».
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