Россиянин с подозрением на COVID-19 погиб при попытке побега

В Якутиии мужчина, который был помещен в обсерватор в связи с подозрением на коронавирус, погиб при попытке сбежать из учреждения. Об этом в соцсетях рассказал глава Вилюйского улуса Семен Винокуров.

Отмечается, что это была уже третья, но последняя попытка 52-летнего пациента попасть на улицу. Мужчина погиб, сорвавшись с третьего этажа.

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Чиновник посетовал, что в последнее время в район прибывает множество студентов и вахтовиков, некоторые пренебрегают мерами безопасности и отказываются самоизолироваться.

Тем временем в Москве получили распространение поддельные справки с работы, которые дают право передвигаться по столице в условиях самоизоляции.

Так на днях полицейские задержали выходца из Центральной Азии, который предъявил им фальшивую справку, якобы выданную ГБУ города Москвы «Жилищник района Ломоносовский», передает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СмертьКоронавирусЯкутия
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