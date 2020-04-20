На Урале больной COVID-19 ранил ножом полицейского

Инцидент произошел на минувших выходных. Медики прибыли к больному вместе с сотрудниками полиции, чтобы его госпитализировать. Однако мужчина наотрез отказался покидать квартиру.



Словесная перепалка закончилась тем, что нетрезвый мужчина схватил нож и набросился на участкового, сообщает сайт KP.Ru. Полицейский получил ножевое ранение в области предплечья.



В итоге дебошира все же усадили в карету скорой помощи. Однако теперь ему придется отвечать по уголовной статье о нападении на сотрудника правоохранительных органов. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Ura.ru

