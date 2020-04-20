На Урале больной COVID-19 ранил ножом полицейского
В Екатеринбурге 57-летний горожанин, у которого диагностировали коронавирус, набросился с ножом на сотрудника полиции и ранил его.
Инцидент произошел на минувших выходных. Медики прибыли к больному вместе с сотрудниками полиции, чтобы его госпитализировать. Однако мужчина наотрез отказался покидать квартиру.
Словесная перепалка закончилась тем, что нетрезвый мужчина схватил нож и набросился на участкового, сообщает сайт KP.Ru. Полицейский получил ножевое ранение в области предплечья.
В итоге дебошира все же усадили в карету скорой помощи. Однако теперь ему придется отвечать по уголовной статье о нападении на сотрудника правоохранительных органов. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Ura.ru
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
47 121+4 268 / сут.
Умерли
405+44 / сут.
Выздоровели
3 446+155 / сут.
- Собянин выделил на поддержку столичного бизнеса 70 млрд рублей
- «Зарплатные» кредиты начнут давать среднему и крупному бизнесу
- Профосоюз мигрантов призвал не только выплачивать пособия, но и поднять зарплаты дворникам
- В Кремле назвали главную проблему по борьбе с COVID-19 в регионах
- Не узнали: Минобороны объяснило сближение Су-35 с самолётом ВМС США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru