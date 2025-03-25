Россиянин получил пожизненный срок за создание сети нарколабораторий
Ивановский областной суд назначил россиянину 1967 года рождения наказание в виде пожизненного лишения свободы за создание в Ивановской области сети подпольных нарколабораторий. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественных связей ФСБ России.
Злоумышленников суд признал виновными в создании преступного сообщества, которое занималось производством и сбытом в особо крупном размере синтетических наркотиков на территории региона. Также суд счел доказанной их вину в незаконном обороте огнестрельного оружия. Обвинительный вердикт был вынесен коллегией присяжных заседателей.
Главный фигурант будет отбывать пожизненный срок в колонии особого режима, также его приговорили к штрафу в размере двух миллионов рублей. Его подельники выплатят государству девять миллионов рублей.
Деятельность наркосиндиката удалось раскрыть в 2020 году, ее главари были выходцами из Москвы и Владимирской области. Их подельники были задержаны в Кабардино-Балкарии, Ивановской, Волгоградской, Саратовской и Московской областях.
Ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили нарколабораторию в Нижнем Новгороде, помогла им в этом оплошность курьера. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru