Россиянин получил пожизненный срок за создание сети нарколабораторий

Злоумышленников суд признал виновными в создании преступного сообщества, которое занималось производством и сбытом в особо крупном размере синтетических наркотиков на территории региона. Также суд счел доказанной их вину в незаконном обороте огнестрельного оружия. Обвинительный вердикт был вынесен коллегией присяжных заседателей.

Главный фигурант будет отбывать пожизненный срок в колонии особого режима, также его приговорили к штрафу в размере двух миллионов рублей. Его подельники выплатят государству девять миллионов рублей.

Деятельность наркосиндиката удалось раскрыть в 2020 году, ее главари были выходцами из Москвы и Владимирской области. Их подельники были задержаны в Кабардино-Балкарии, Ивановской, Волгоградской, Саратовской и Московской областях.

Ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили нарколабораторию в Нижнем Новгороде, помогла им в этом оплошность курьера. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

