Организатора нарколаборатории приговорили к 17 годам лишения свободы

Кроме того, у злоумышленника были конфискованы заработанные преступным путем автомобиль, земельный участок и дом.

Отмечается, что нарколаборатория была оборудована осужденным в составе организованной группы в 2023 году. Правоохранители изъяли оборудование, более 12 килограммов прекурсоров и 46 килограммов наркотиков.

Ранее суд в Омске приговорил к 16 годам лишения свободы россиянина за организацию нарколаборатории. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

