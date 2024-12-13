Организатора нарколаборатории приговорили к 17 годам лишения свободы

Организовавшему подпольное производство наркотиков в Ленинградской области россиянину Тверской областной суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тверской области.

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Кроме того, у злоумышленника были конфискованы заработанные преступным путем автомобиль, земельный участок и дом.

Отмечается, что нарколаборатория была оборудована осужденным в составе организованной группы в 2023 году. Правоохранители изъяли оборудование, более 12 килограммов прекурсоров и 46 килограммов наркотиков.

Ранее суд в Омске приговорил к 16 годам лишения свободы россиянина за организацию нарколаборатории. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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