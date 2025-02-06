Россиянин получил 16 лет за поджоги и попытку теракта
Россиянина Эдуарда Гладких приговорили к 16 годам лишения свободы за попытку теракта и поджоги на железной дороге в Краснодаре. Приговор вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба суда.
Гладких признали виновным в незаконном обороте наркотических веществ, незаконном обороте оружия, покушении на теракт и диверсии. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить 300 тысяч рублей в качестве штрафа.
Судом установлено, что злоумышленник состоял в переписке с неустановленным человеком и совершил 20 октября 2023 года поджог металлического шкафа управления электрообогревом на железной дороге. Кроме того, он поджег железнодорожное оборудование 15 декабря того же года.
Впоследствии Гладких согласился 11 января 2024 года совершить теракт в Краснодаре на автозаправочной станции. Получив координаты тайника, где было спрятано самодельное взрывное устройство, он забрал бомбу, однако совершить задуманное ему не удалось, поскольку взрывное устройство правоохранители заранее заменили на муляж. Преступника удалось задержать с поличным.
Кроме того, при обыске у Гладких обнаружили коноплю, которую он хранил для собственного употребления.
Ранее жителя Мордовии приговорили к 13 годам лишения свободы за совершенные по заданию спецслужбы Украины поджоги на железной дороге. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
- Кобахидзе исключил возможность восстановления дипотношений Грузии с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru