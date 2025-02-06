Россиянин получил 16 лет за поджоги и попытку теракта

Судом установлено, что злоумышленник состоял в переписке с неустановленным человеком и совершил 20 октября 2023 года поджог металлического шкафа управления электрообогревом на железной дороге. Кроме того, он поджег железнодорожное оборудование 15 декабря того же года.

Впоследствии Гладких согласился 11 января 2024 года совершить теракт в Краснодаре на автозаправочной станции. Получив координаты тайника, где было спрятано самодельное взрывное устройство, он забрал бомбу, однако совершить задуманное ему не удалось, поскольку взрывное устройство правоохранители заранее заменили на муляж. Преступника удалось задержать с поличным.

Кроме того, при обыске у Гладких обнаружили коноплю, которую он хранил для собственного употребления.

Ранее жителя Мордовии приговорили к 13 годам лишения свободы за совершенные по заданию спецслужбы Украины поджоги на железной дороге. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

