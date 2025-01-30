Россиянина осудили на 13 лет за диверсии на железной дороге

Жителя Мордовии приговорили к 13 годам лишения свободы за совершенные по заданию спецслужбы Украины поджоги на железной дороге. Приговор 23-летнему мужчине вынес Центральный окружной военный суд Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по республике Чувашия.

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Суд признал злоумышленника виновным по статье «Теракт», преступник также полностью сознался в содеянном. Четыре года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Судом установлено, что осужденный совместно со своими знакомыми связался с представителями украинской спецслужбы через мессенджер и предложил совершить теракт за деньги. Согласно указанию куратора, в декабре 2022 года злоумышленник поджег батарейные шкафы у тяговой подстанции железнодорожного перегона Ялга-Саранск и у станций Светотехника и Алатырь. Впоследствии поджигатель был задержан сотрудниками ФСБ.

Сообщник преступника проведет два года в колонии-поселении.

Ранее теракт был предотвращен в Ставропольском крае. По данным ФСБ, исламист планировал подорвать электричку из Кисловодска в Минводы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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