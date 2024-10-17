Суд арестовал обвиняемого в подрыве машины бизнесмена в Москве
Черемушкинский суд Москвы отправил в СИЗО Виталия Слободяника, обвиняемого в подрыве машины бизнесмена на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
По версии следствия, на почве личных неприязненных отношений с потерпевшим, который был его партнёр по бизнесу, мужчина совершил покушение на убийство.
«Реализуя свой умысел, он установил взрывное устройство... В результате срабатывания... были причинены телесные повреждения потерпевшему, его несовершеннолетнему сыну и иному лицу», - указали в суде.
Ранее в Москве был взорван внедорожник Tank, принадлежавший 44-летнему бизнесмену Виктору Мишачеву, который является совладельцем сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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