Суд арестовал обвиняемого в подрыве машины бизнесмена в Москве

По версии следствия, на почве личных неприязненных отношений с потерпевшим, который был его партнёр по бизнесу, мужчина совершил покушение на убийство.

«Реализуя свой умысел, он установил взрывное устройство... В результате срабатывания... были причинены телесные повреждения потерпевшему, его несовершеннолетнему сыну и иному лицу», - указали в суде.

Ранее в Москве был взорван внедорожник Tank, принадлежавший 44-летнему бизнесмену Виктору Мишачеву, который является совладельцем сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

