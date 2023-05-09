Россиянин погиб при израильском обстреле сектора Газа
Гражданин России погиб в результате обстрела со стороны Армии обороны Израиля в секторе Газа. Об этом сообщил представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра.
«Гражданин России, Джамал Абу Хасван, погиб в городе Газа в результате обстрела», — цитирует аль-Кедра РИА Новости.
Известно, что россиянин возглавлял медучреждение, специализирующееся на физиотерапии и медицинской реабилитации, отмечает телеканал «360».
По словам друга погибшего, ракета попала в квартиру, где Абу Хасван жил вместе с женой и сыном.
Всего в результате обстрела сектора Газа погибли девять человек, пишет Газета.ру.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 118 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 656 / сут.
- СМИ сообщили о возможном переносе контрнаступления ВСУ
- Россиянин погиб при израильском обстреле сектора Газа
- СМИ: Российские военные взяли под контроль подходы к островам в устье Днепра
- На Украине сообщили о сильном взрыве в Киеве
- В Киеве объявлена воздушная тревога
- СМИ: Вашингтон может объявить о новой помощи Киеву
- Активисты подполья: бойцам ВСУ раздают психотропные препараты
- Украинский снаряд упал в Белгородской области
- СМИ: телеведущий Карлсон решил объявить войну Fox News
- Супруга экс-президента Порошенко: Украина страдает от украинского нашествия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru