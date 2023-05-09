Россиянин погиб при израильском обстреле сектора Газа

Гражданин России погиб в результате обстрела со стороны Армии обороны Израиля в секторе Газа. Об этом сообщил представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра.

Израиль начал наносить удары по сектору Газа

«Гражданин России, Джамал Абу Хасван, погиб в городе Газа в результате обстрела», — цитирует аль-Кедра РИА Новости.

Известно, что россиянин возглавлял медучреждение, специализирующееся на физиотерапии и медицинской реабилитации, отмечает телеканал «360».

По словам друга погибшего, ракета попала в квартиру, где Абу Хасван жил вместе с женой и сыном.

Всего в результате обстрела сектора Газа погибли девять человек, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеИзраильСектор Газа

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