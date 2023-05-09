Россиянин погиб при израильском обстреле сектора Газа

«Гражданин России, Джамал Абу Хасван, погиб в городе Газа в результате обстрела», — цитирует аль-Кедра РИА Новости.

Известно, что россиянин возглавлял медучреждение, специализирующееся на физиотерапии и медицинской реабилитации, отмечает телеканал «360».

По словам друга погибшего, ракета попала в квартиру, где Абу Хасван жил вместе с женой и сыном.

Всего в результате обстрела сектора Газа погибли девять человек, пишет Газета.ру.

