Израиль начал наносить удары по сектору Газа
2 мая 202323:55
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 2 мая начала наносить удары по сектору Газа, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил страны.
«Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по сектору Газа, подробности будут позже», - сказано в сообщении ЦАХАЛ.
Атака Израиля стала ответом на серию ракетных обстрелов со стороны сектора Газа. Минимум три человека получили ранения.
По территории Израиля выпустили 22 ракеты. Четыре перехватила система ПВО, 16 упали на безлюдной местности, отмечает «Радиоточка НСН».
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2 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru