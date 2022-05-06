Россиянин арестован по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина, подозреваемого в госизмене. Как сообщили в пресс-службе суда, под стражу заключен Виталий Криволык. Он арестован на два месяца, до 5 июля.

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Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет 20 лет заключения.

Дело маркировано грифом «совершенно секретно», поэтому фабула обвинения не разглашается.

Ранее Генпрокуратура РФ заявила, что оказание финансовой или какой-либо другой помощи иностранному государству на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине будет расцениваться как государственная измена.






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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:АрестыГосизмена
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