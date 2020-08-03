Россияне серьезно не пострадали при жесткой посадке самолета в Мали

На борту самолета ООН, который совершил жесткую посадку в Мали, находилось семь граждан России, они не получили серьезных травм. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на российское посольство в Мали.

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Отмечается, что у россиян после жесткой посадки зафиксированы ссадины и ушибы, однако у одного из пилотов, который также является гражданином РФ, подозревают перелом ноги.

В посольстве добавили, что рейс выполняла авиакомпания Utair.

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Гао в Мали. Всего на борту находилось 11 человек. Как сообщалось ранее, начато расследование инцидента.


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Фото: Wikimedia Commons
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