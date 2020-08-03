Магомед Толбоев: МС-21 - не выкидыш «Суперджет»!
Герой России в интервью НСН выразил уверенность что МС-21 станет столь же успешным, каким был советский самолет Ту-154.
Новейший российский самолет МС-21 совершит первый полет с отечественным двигателем ПД-14 до конца этого года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на встрече с Владимиром Путиным.
Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев в интервью НСН выразил уверенность что МС-21 станет столь же успешным лайнером, каким был советский самолет Ту-154.
«МС-21 – не многострадальный «Суперджет», не этот ненужный выкидыш! Он в тренде развития авиастроения. МС-21 идет по графику. Он и так летает и будет летать. Но главное - это 100-процентное российское производство. Самолет будет прекрасный, будет летать долго как Ту-154!» - подчеркнул Толбоев.
Напомним, сейчас МС-21 проходит сертификационные испытания с американскими двигателями PW1400.
ПД-14 – первое семейство российских перспективных турбовентиляторных двигателей, разработанное в постсоветский период.
Ту-154 - самый массовый советский реактивный пассажирский самолёт, выпускавшийся с 1970 по 2013 год.
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