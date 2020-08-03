При жесткой посадке самолета ООН в Мали пострадали 11 человек

Одиннадцать человек пострадали при жесткой посадке самолета миссии ООН в аэропорту Гао в Мали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсекретаря ООН Махамата Салеха Аннадифа.

Уточняется, что на борту самолета находилось 4 пассажира и 7 членов экипажа. По данным агентства, один член экипажа получил серьезные травмы.

Отмечается, что повреждения самолета значительны. Начато расследование инцидента. Как пишет агентство, малийский портал Maliweb сообщил, что самолет имеет регистрационный номер RA-74044, который, согласно порталу Flightradar24, принадлежит авиакомпании Utair.

Как сообщили агентству в российском посольстве в Мали, на борту Utair находились либо российские сотрудники миссии ООН, либо белорусские. Информация уточняется.

