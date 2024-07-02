Россияне пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram

Отмечается, что больше всего жалоб приходит из Москвы и Санкт-Петербурга. Сообщения о неполадках стали приходить около 21:00 по московскому времени.

По данным портала, сбои наблюдаются в работе самого приложения и в отправке сообщений.

Ранее российские пользователи сообщили о технических неполадках у крупных банков и сервисов, таких как ВТБ, Билайн, Вконтакте и других.

