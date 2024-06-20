В России произошел массовый сбой в приложениях банков и мессенджерах

Российские пользователи сообщают о технических неполадках у крупных банков и сервисов, таких как ВТБ, Билайн, Вконтакте и других. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

СДЭК: Сбой в работе был вызван внешним воздействием

Сбой затронул в том числе Альфа-банк, сервис денежных переводов «Золотая корона», оператора сотовой связи МТС, маркетплейс Ozon, Систему быстрых платежей, Национальную систему платежных карт, а также приложение «ЕИРЦ СПб».

Пользователи жалуются, что не могут открыть данные сервисы и провести оплату по картам через соответствующие приложения банков.

Ранее 8 июня произошел масштабный сбой мессенджера Telegram, который длился более часа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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