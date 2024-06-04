СДЭК: Сбой в работе был вызван внешним воздействием

Технический сбой в работе сервиса доставки грузов СДЭК произошел из-за внешнего воздействия, утечки персональных данных клиентов, предположительно, не было. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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В конце мая клиенты СДЭК сообщили о проблемах с приемом и выдачей отправлений, сайт и приложение сервиса не работали, напоминает 360.ru. Компания объявила о масштабном техническом сбое. Позже хакерская группировка Head Mare заявила, что совершила кибератаку на систему организации. Работоспособность большей части клиентских сервисов СДЭК восстановили лишь к 3 июня.

«На текущем этапе внутреннего расследования, для которого были привлечены эксперты компаний BI.ZONE, "Инфосистемы Джет" и других организаций, мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием», — указали в компании.

Как отметили в СДЭК, «нет оснований» полагать, что имела место утечка личных данных пользователей.

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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