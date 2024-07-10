Россиян, помогавших мигрантам пересекать границу РФ, задержали в Саратове
Правоохранители задержали в Саратове четверых россиян и их двоих сообщников из стран ближнего зарубежья, которые незаконным способом помогали мигрантам пересекать границу России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она отметила, что в операции приняли участие саратовские полицейские и сотрудники пограничной службы ФСБ РФ. По словам Волк, с сентября 2023 по март текущего года к злоумышленникам обращались иностранцы, которые находились в РФ без разрешительных документов. Она отметила, что их перевозили через государственную границу в соседнее государство, выдавали новую миграционную карту, а затем ввозили обратно.
Подчеркивается, что в отношении подозреваемых завели уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.
Ранее сообщалось, что Минцифры РФ планирует начать обмен информацией с МВД Белоруссии через информационную систему миграционного учета «Мир», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru